|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 1d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
SMOLENSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 14h 55min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 2d 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
ORSHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 17h 57min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 31min
|Choose
|
Transfer station
VYAZMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 18h 42min
|Choose
|
Transfer station
MINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 2d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 2d 8h 27min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 1d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
GAGARINChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 2d 14h 1min
|Choose