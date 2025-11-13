|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 1d 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 1d 1h 45min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 2d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 15h 9min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 2d 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 7min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 1h 23min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 2d 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 45min
|
Total travel timefrom 1d 17h 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 1d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 2d 3h 39min
|Choose