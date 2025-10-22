|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 7min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 1d 22h 34min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 15h 12min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 1d 15h 11min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 7h 20min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 16h 12min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 1d 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 3d 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 2d 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 8h 59min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 2d 22h 8min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 47min
|
Total travel timefrom 2d 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 45min
|
Total travel timefrom 2d 10h 57min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 2d 16h 39min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 16h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 1d 19h 42min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 18h 30min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 3d 2h 15min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 18h 59min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 3d 2h 4min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 1d 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 46min
|
Total travel timefrom 2d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 2d 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 2d 20h 37min
|Choose
|
Transfer station
PETROPAVLOVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 2d 8h 15min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 1d 22h 9min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 5h 38min
|
Total travel timefrom 1d 23h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 1d 16h 23min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 1d 19h 51min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 47min
|
Total travel timefrom 3d 13h 17min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 3d 2h 26min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 3d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 16min
|
Total travel timefrom 2d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 3d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 14h 10min
|
Total travel timefrom 2d 18h 30min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 21min
|
Total travel timefrom 2d 15h 9min
|Choose
|
Transfer station
POVORINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
BALASHOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 53min
|
Total travel timefrom 1d 3h 28min
|Choose
|
Transfer station
SERDOBSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 22h
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 32min
|
Total travel timefrom 23h 49min
|Choose
|
Transfer station
ARKADAKChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 1d 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
KARAMIESHChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 1d 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
LANGEPASOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 13h 24min
|
Total travel timefrom 3d 8h 14min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 1d 21h 48min
|Choose
|
Transfer station
UST-TAVDAChoose
|
Transfer timefrom 19h 31min
|
Total travel timefrom 2d 9h 51min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEVARTOVSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 3d 13h 18min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1d
|
Total travel timefrom 1d 21h 26min
|Choose
|
Transfer station
MEGIONChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 3d 10h 44min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 13h 30min
|
Total travel timefrom 3d 5h 2min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 23h 22min
|
Total travel timefrom 2d 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
ANARChoose
|
Transfer timefrom 23h 22min
|
Total travel timefrom 3d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
KARAGANDAChoose
|
Transfer timefrom 17h 54min
|
Total travel timefrom 3d 15h 12min
|Choose
|
Transfer station
MIERZAChoose
|
Transfer timefrom 20h 23min
|
Total travel timefrom 3d 13h 57min
|Choose