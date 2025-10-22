|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 5h 54min
Total travel time from 3d 10h 20min
|Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time from 5h 11min
Total travel time from 3d 11h 3min
|Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 22h 9min
Total travel time from 3d 11h 9min
|Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 11h 6min
Total travel time from 3d 10h 29min
|Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time from 7h 13min
Total travel time from 3d 5h 30min
|Choose
Transfer station
REVDA
Transfer time from 10h 19min
Total travel time from 3d 12h 28min
|Choose
Transfer station
DRUZHININO
Transfer time from 10h 46min
Total travel time from 3d 12h 1min
|Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Transfer time from 9h 32min
Total travel time from 3d 13h 15min
|Choose
Transfer station
KIZNER
Transfer time from 9h 40min
Total travel time from 3d 13h 7min
|Choose
Transfer station
AGRYZ
Transfer time from 10h 22min
Total travel time from 3d 12h 25min
|Choose
Transfer station
YANAUL
Transfer time from 10h 5min
Total travel time from 3d 12h 42min
|Choose
Transfer station
MOZHGA
Transfer time from 9h 38min
Total travel time from 3d 13h 9min
|Choose
Transfer station
SARAPUL
Transfer time from 9h 52min
Total travel time from 3d 12h 55min
|Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Transfer time from 10h 11min
Total travel time from 3d 12h 36min
|Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Transfer time from 10h 18min
Total travel time from 3d 12h 29min
|Choose
Transfer station
KAZAN
Transfer time from 11h 29min
Total travel time from 3d 11h 18min
|Choose