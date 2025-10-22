|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
TATARSKAYA
Transfer time from 1h 30min
Total travel time from 16h 12min
|Choose
EKATERINBURG
Transfer time from 2h 48min
Total travel time from 1d 5h 26min
|Choose
OMSK
Transfer time from 1h 5min
Total travel time from 17h 8min
|Choose
BOGDANOVICH
Transfer time from 1h 3min
Total travel time from 1d 1h 46min
|Choose
MOSCOW
Transfer time from 8h 10min
Total travel time from 3d 11h 46min
|Choose
KAZAN
Transfer time from 7h 51min
Total travel time from 2d 10h 34min
|Choose