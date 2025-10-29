|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 4h
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 7h
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 1d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 16h 59min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 18h 53min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 1d 54min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 9h 13min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 3h 47min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 1d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d 37min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 52min
|
Total travel timefrom 22h 25min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 6h 26min
|
Total travel timefrom 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 12h 17min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
SHARYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 1d 9h 39min
|Choose
|
Transfer station
MANTUROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 1d 11h 34min
|Choose
|
Transfer station
NOMZHAChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 1d 13h 49min
|Choose
|
Transfer station
NIKOLO-POLOMAChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 1d 14h 16min
|Choose
|
Transfer station
ANTROPOVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 12min
|
Total travel timefrom 1d 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
GALICHChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 1d 16h 27min
|Choose
|
Transfer station
BRANTOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 12h 28min
|Choose
|
Transfer station
YALUTOROVSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 15h 21min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 1d 12h 24min
|Choose
|
Transfer station
BUYChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 1d 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
NEYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 1d 13h 44min
|Choose
|
Transfer station
SVECHAChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 1d 6h 7min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 8h 34min
|
Total travel timefrom 1d 12h 25min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 1d 1h 50min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 9h 48min
|
Total travel timefrom 1d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 3d 38min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 9h 20min
|
Total travel timefrom 2d 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 2min
|
Total travel timefrom 2d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 4d 22h 20min
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 59min
|
Total travel timefrom 4d 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 5d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 5d 3h 48min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 2d 33min
|Choose
|
Transfer station
LOPAREVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 17min
|
Total travel timefrom 1d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 2d 7h 36min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 3h 38min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 16h 7min
|Choose
|
Transfer station
GOLIESHMANOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 18h 47min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 1d 19h 45min
|Choose
|
Transfer station
NOVIEY URENGOYChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 3d 5min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 12h 9min
|
Total travel timefrom 1d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 38min
|
Total travel timefrom 2d 10h 55min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 3d 8h 8min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 3d 13h 2min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 3d 11h 29min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 3d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 3d 14h 21min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 6h 26min
|
Total travel timefrom 3d 10h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 2h 39min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 4d 16h 43min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 4d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 4d 7h 53min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 4d 12h 31min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 4d 10h 30min
|Choose
|
Transfer station
TIMLYUYChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 5d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
SELENGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 5d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 25min
|
Total travel timefrom 4d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
ZUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 32min
|
Total travel timefrom 1d 4h 2min
|Choose
|
Transfer station
YARChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 2h 14min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOLOVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 36min
|
Total travel timefrom 1d 17h 10min
|Choose
|
Transfer station
LYUBIMChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 1d 19h 52min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 1d 21h 10min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 2d 8h 3min
|Choose
|
Transfer station
PERVOURALSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 39min
|
Total travel timefrom 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 38min
|
Total travel timefrom 20h 17min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 44min
|
Total travel timefrom 1d 34min
|Choose
|
Transfer station
KOGALYMChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 2d 1h 19min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 12h 32min
|
Total travel timefrom 2d 7h 18min
|Choose
|
Transfer station
PURPEChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 2d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 37min
|
Total travel timefrom 2d 14h 3min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 2d 16h 16min
|Choose
|
Transfer station
KOROTCHAEVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 23min
|
Total travel timefrom 2d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 13h 55min
|
Total travel timefrom 1d 8h 57min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 11h 36min
|
Total travel timefrom 2d 16h 44min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 42min
|
Total travel timefrom 1d 6h 29min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 15h 25min
|
Total travel timefrom 1d 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 1d 21h 43min
|Choose
|
Transfer station
CHITAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 6d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
HUSHENGAChoose
|
Transfer timefrom 10h 49min
|
Total travel timefrom 6d 2h 55min
|Choose
|
Transfer station
HARAGUNChoose
|
Transfer timefrom 10h 3min
|
Total travel timefrom 6d 3h 41min
|Choose
|
Transfer station
PETROVSKIY ZAVODChoose
|
Transfer timefrom 7h 37min
|
Total travel timefrom 5d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
HILOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 6d 49min
|Choose
|
Transfer station
BADAChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 5d 22h 43min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 3d 21h 7min
|Choose
|
Transfer station
VIEDRINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 55min
|
Total travel timefrom 5d 2h 33min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 5h 46min
|
Total travel timefrom 4d 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 8h
|
Total travel timefrom 4d 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
ZAIGRAEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 39min
|
Total travel timefrom 5d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
GORHONChoose
|
Transfer timefrom 9h 2min
|
Total travel timefrom 5d 17h 22min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 1d 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 13h 59min
|
Total travel timefrom 2d 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h 2min
|Choose
|
Transfer station
URENChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
SHAHUNYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 13h 42min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 21h 13min
|
Total travel timefrom 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 18min
|
Total travel timefrom 2d 6h 34min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 31min
|
Total travel timefrom 2d 7h 21min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 3d 24min
|Choose
|
Transfer station
TINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 5min
|
Total travel timefrom 3d 20h 15min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 5min
|
Total travel timefrom 13h 53min
|Choose
|
Transfer station
MOGZONChoose
|
Transfer timefrom 20h 31min
|
Total travel timefrom 6d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
BALYAGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 5d 21h 55min
|Choose
|
Transfer station
TARBAGATAYChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 5d 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
NOVOPAVLOVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 5d 23h 9min
|Choose
|
Transfer station
HOHOTUYChoose
|
Transfer timefrom 3h 58min
|
Total travel timefrom 6d 22min
|Choose
|
Transfer station
ZHIPHEGENChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 6d 2h 1min
|Choose
|
Transfer station
GIERSHELUNChoose
|
Transfer timefrom 23h 50min
|
Total travel timefrom 6d 4h 30min
|Choose
|
Transfer station
ALZAMAYChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 4d 1h 21min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 32min
|
Total travel timefrom 4d 2h 12min
|Choose
|
Transfer station
TANHOYChoose
|
Transfer timefrom 21h 28min
|
Total travel timefrom 5d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
KLYUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 19h 43min
|
Total travel timefrom 5d 8h 37min
|Choose
|
Transfer station
TATAUROVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 28min
|
Total travel timefrom 5d 12h 52min
|Choose
|
Transfer station
KIZHAChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 5d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
KEDROVAYA-SIBIRSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 59min
|
Total travel timefrom 5d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
PEREEMNAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 58min
|
Total travel timefrom 5d 7h 22min
|Choose
|
Transfer station
MISHIHAChoose
|
Transfer timefrom 20h 10min
|
Total travel timefrom 5d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
SEMENOVChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 1d 19h 52min
|Choose