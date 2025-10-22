|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 9h 2min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 17h 17min
|
Total travel timefrom 20h 12min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 14h 12min
|
Total travel timefrom 23h 27min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 12h 38min
|
Total travel timefrom 1d 1h 15min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 1d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
UGLOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 4min
|
Total travel timefrom 22h 10min
|Choose