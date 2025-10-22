FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KURSK - PERM

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 1d 1h 9min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 2h 34min
Total travel time
from 1d 19h 22min		 Choose
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Choose
Transfer time
from 11h 36min
Total travel time
from 1d 9h 53min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 13h 59min
Total travel time
from 1d 7h 30min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 10h 30min
Total travel time
from 1d 11h 2min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 14h 46min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 8h 22min
Total travel time
from 1d 13h 48min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 7h 24min
Total travel time
from 2d 20h 53min		 Choose
Transfer station
STAROMINSK
Choose
Transfer time
from 2h 19min
Total travel time
from 3d 4h 27min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 9h 13min
Total travel time
from 2d 19h 7min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 2d 1h 21min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 13h 56min
Total travel time
from 3d 21h 20min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 16h 5min
Total travel time
from 3d 19h 11min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 17h 48min
Total travel time
from 3d 17h 28min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Choose
Transfer time
from 20h 5min
Total travel time
from 3d 17h 7min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 21h 59min
Total travel time
from 3d 15h 13min		 Choose
Transfer station
BRYUHOVETSKAYA
Choose
Transfer time
from 19h 40min
Total travel time
from 3d 6h 54min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 21h 12min
Total travel time
from 3d 16h		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 14h 56min
Total travel time
from 3d 20h 20min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 19h 25min
Total travel time
from 3d 15h 51min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 13h 29min
Total travel time
from 3d 21h 47min		 Choose
Transfer station
ABINSKAYA
Choose
Transfer time
from 12h 24min
Total travel time
from 3d 14h 10min		 Choose
Transfer station
ZVEREVO
Choose
Transfer time
from 12h 47min
Total travel time
from 2d 18h 39min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 10h 57min
Total travel time
from 2d 20h 29min		 Choose
Transfer station
SULIN
Choose
Transfer time
from 12h 2min
Total travel time
from 2d 19h 24min		 Choose
Transfer station
KANEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 20h 41min
Total travel time
from 3d 5h 53min		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 17h 16min
Total travel time
from 2d 14h 10min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 4min
Total travel time
from 2d 16h 22min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 19h 30min
Total travel time
from 2d 11h 56min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 15h 53min
Total travel time
from 3d 10h 41min		 Choose
