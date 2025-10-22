|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 16h 46min
|
Total travel timefrom 2d 2h 5min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 17h 5min
|
Total travel timefrom 2d 58min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 15h 59min
|
Total travel timefrom 2d 44min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 16min
|
Total travel timefrom 2d 53min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 13h 52min
|
Total travel timefrom 2d 6h 3min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 5h
|
Total travel timefrom 2d 34min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 52min
|
Total travel timefrom 2d 2h 59min
|Choose