|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 4min
|
Total travel timefrom 2d 5h 35min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 1d 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 52min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 1h 26min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 2d 1h 33min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d 1h 26min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 52min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 2d 1h 29min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 5h 19min
|
Total travel timefrom 1d 22h 47min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 1d 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 1d 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 2d 7min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 2d
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 58min
|Choose