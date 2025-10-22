|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 2d 13h 54min
|
Transfer station
ROSTOV
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 23h 51min
|
Transfer station
NOVOCHERKASSK
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 3h 47min
|
Transfer station
SHAHTNAYA
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 1d 6h 14min
|
Transfer station
RYAZAN
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 2d 6h 3min
|
Transfer station
MICHURINSK
|
Transfer timefrom 10h 21min
|
Total travel timefrom 2d 3min
|
Transfer station
RTISHCHEVO
|
Transfer timefrom 12h 40min
|
Total travel timefrom 2d 6h 39min
|
Transfer station
SARATOV
|
Transfer timefrom 20h 7min
|
Total travel timefrom 2d 4h 58min
|
Transfer station
LIHAI
|
Transfer timefrom 6h 50min
|
Total travel timefrom 1d 9h 11min
|
Transfer station
BOGOYAVLENSK
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 2d 8h 28min
|
Transfer station
ZVEREVO
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 1d 10h 13min
