FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MARIINSK - ROSSOSH

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 7min
Total travel time
from 2d 14h 29min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 3d 16h 36min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 6h 12min
Total travel time
from 3d 19h 15min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 4d 5min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 4h 1min
Total travel time
from 3d 21h 21min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 4h 26min
Total travel time
from 2d 23h 57min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 4h 50min
Total travel time
from 2d 17h 10min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 4h 12min
Total travel time
from 3d 1h 11min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Choose
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 4d 4h 6min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 4d 2h 6min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 2h 21min
Total travel time
from 4d 2h 54min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 7h 45min
Total travel time
from 2d 23h 22min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 2d 17h 40min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 2d 17h 11min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 10h 18min
Total travel time
from 2d 16h 42min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 17h 1min		 Choose
Transfer station
ALEKSANDROV
Choose
Transfer time
from 18h 2min
Total travel time
from 3d 2h 15min		 Choose
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Choose
Transfer time
from 17h 58min
Total travel time
from 3d 2h 19min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Choose
Transfer time
from 8h 17min
Total travel time
from 2d 22h 50min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 22h 5min
Total travel time
from 2d 20h 52min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 19h 46min
Total travel time
from 2d 23h 11min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Choose
Transfer time
from 19h 46min
Total travel time
from 2d 19h 24min		 Choose
Transfer station
UREN
Choose
Transfer time
from 4h 21min
Total travel time
from 3d 1h 36min		 Choose
Transfer station
SHAHUNYA
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 3d 1h 37min		 Choose
Transfer station
ILINO
Choose
Transfer time
from 19h 52min
Total travel time
from 2d 19h 18min		 Choose
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 55min
Total travel time
from 3d 22h 47min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru