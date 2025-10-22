|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 1d 9h
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 1d 8h 57min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1d 9h 6min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 5h 52min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 1d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 10h 23min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 6h 46min
|
Total travel timefrom 1d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 9h 10min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 10h 30min
|
Total travel timefrom 1d 6h 15min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 2d 6h 1min
|Choose