|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
LISKI
Transfer time from 1h 13min
Total travel time from 1d 1h 32min
|Choose
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 2h 8min
Total travel time from 1d 5h 9min
|Choose
Transfer station
VORONEZH
Transfer time from 5h 35min
Total travel time from 20h 57min
|Choose
Transfer station
BRYANSK
Transfer time from 1h 3min
Total travel time from 7h 40min
|Choose
Transfer station
MILLEROVO
Transfer time from 2h 22min
Total travel time from 1d 10h 34min
|Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer time from 2h 35min
Total travel time from 1d 12h 32min
|Choose
Transfer station
LIPETSK
Transfer time from 12h 34min
Total travel time from 20h 47min
|Choose
Transfer station
YELETS
Transfer time from 16h 23min
Total travel time from 16h 53min
|Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 4h 9min
Total travel time from 1d 17h 52min
|Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer time from 2h 46min
Total travel time from 1d 19h 17min
|Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Transfer time from 6h 13min
Total travel time from 1d 8h 54min
|Choose
Transfer station
HOSTA
Transfer time from 7h 19min
Total travel time from 3d 49min
|Choose
Transfer station
LOO
Transfer time from 9h 15min
Total travel time from 2d 22h 50min
|Choose