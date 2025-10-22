|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 11h 26min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 14h 25min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 11min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 23h 28min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 3min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 52min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 2d 1h 42min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 54min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 56min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 1d 1h 16min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 2d 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 2d 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 2d 7h 37min
|Choose