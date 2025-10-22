|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
SIEZRAN
Transfer timefrom 16h 34min
Total travel timefrom 4d 11h 52min
Transfer station
SARATOV
Transfer timefrom 8h 47min
Total travel timefrom 4d 19h 49min
Transfer station
SAMARA
Transfer timefrom 18h 9min
Total travel timefrom 4d 9h 39min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer timefrom 3h 44min
Total travel timefrom 4d 21min
Transfer station
YURGA
Transfer timefrom 4h 15min
Total travel timefrom 3d 23h 50min
Transfer station
TAYGA
Transfer timefrom 4h 11min
Total travel timefrom 3d 23h 54min
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer timefrom 4h 32min
Total travel timefrom 3d 23h 31min
Transfer station
MARIINSK
Transfer timefrom 3h 46min
Total travel timefrom 4d 11min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer timefrom 3h 9min
Total travel timefrom 4d 40min
Transfer station
ZAOZIERNAYA
Transfer timefrom 4h 13min
Total travel timefrom 3d 23h 52min
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer timefrom 4h 5min
Total travel timefrom 3d 23h 50min
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer timefrom 4h 29min
Total travel timefrom 3d 23h 36min
Transfer station
ACHINSK
Transfer timefrom 3h 18min
Total travel timefrom 4d 35min
Transfer station
UYAR
Transfer timefrom 4h 13min
Total travel timefrom 3d 23h 52min
Transfer station
RESHOTIE
Transfer timefrom 4h 5min
Total travel timefrom 3d 23h 48min
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer timefrom 4h 15min
Total travel timefrom 3d 23h 50min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer timefrom 4h 42min
Total travel timefrom 3d 23h 23min
Transfer station
TAYSHET
Transfer timefrom 4h 13min
Total travel timefrom 3d 23h 42min
Transfer station
TYAZHIN
Transfer timefrom 3h 10min
Total travel timefrom 4d 55min
Transfer station
UFA
Transfer timefrom 19h 30min
Total travel timefrom 4d 9h 1min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer timefrom 7h 1min
Total travel timefrom 4d 5h 48min
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Transfer timefrom 13h 50min
Total travel timefrom 6d 11h 50min
Transfer station
ARMAVIR
Transfer timefrom 19h 43min
Total travel timefrom 6d 4h 7min
Transfer station
KISLOVODSK
Transfer timefrom 9h 5min
Total travel timefrom 6d 18h 34min
Transfer station
VOLGOGRAD
Transfer timefrom 5h 52min
Total travel timefrom 5d 6h 53min
Transfer station
SENNAYA
Transfer timefrom 14h 13min
Total travel timefrom 4d 22h 17min
Transfer station
KINEL
Transfer timefrom 17h 2min
Total travel timefrom 4d 18h 33min
Transfer station
KOZULKA
Transfer timefrom 5h 57min
Total travel timefrom 4d 7h 18min
Transfer station
BARABINSK
Transfer timefrom 20h 55min
Total travel timefrom 4d 6h 20min
Transfer station
OMSK
Transfer timefrom 20h 22min
Total travel timefrom 4d 6h 53min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer timefrom 20h 21min
Total travel timefrom 4d 6h 54min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
Transfer timefrom 20h 25min
Total travel timefrom 4d 6h 50min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer timefrom 20h 20min
Total travel timefrom 4d 6h 55min
Transfer station
CHANIE
Transfer timefrom 20h 22min
Total travel timefrom 4d 6h 53min
