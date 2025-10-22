|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOV
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 19h 18min
|
|
Transfer station
KAMENSKAYA
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 1d 6h 3min
|
|
Transfer station
LISKI
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 1d 13h 13min
|
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 9h 22min
|
|
Transfer station
SHAHTNAYA
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 1d 2h 6min
|
|
Transfer station
TIHORETSKAYA
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 18h 10min
|
|
Transfer station
LIHAI
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 1d 4h 44min
|
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 2d 10h 27min
|
|
Transfer station
VORONEZ
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 1d 15h 50min
|
|
Transfer station
NOVOCHERKASSK
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 1d 43min
|
|
Transfer station
ZVEREVO
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 1d 3h 59min
|
|
Transfer station
MILLEROVO
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 1d 8h 30min
|
|
Transfer station
SULIN
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 3h 14min
|
|
Transfer station
ARMAVIR
|
Transfer timefrom 19h 24min
|
Total travel timefrom 14h 24min
|
|
Transfer station
KUTEYNIKOVO
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 15min
|
|
Transfer station
KAVKAZSKAYA
|
Transfer timefrom 16h 42min
|
Total travel timefrom 16h 48min
|
|
Transfer station
ZAYTSEVKA
|
Transfer timefrom 16h 51min
|
Total travel timefrom 1d 12h 31min
|
|
Transfer station
USMAN
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 2d 2h 2min
|
|
Transfer station
EFREMOV
|
Transfer timefrom 9h 38min
|
Total travel timefrom 2d 16h 16min
|
|
Transfer station
UZLOVAYA
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 2d 19h 40min
|
|
Transfer station
LIPETSK
|
Transfer timefrom 16h 39min
|
Total travel timefrom 2d 9h 15min
|
|
Transfer station
MITROFANOVKA
|
Transfer timefrom 20h 17min
|
Total travel timefrom 1d 13h 49min
|
|
Transfer station
YELETS
|
Transfer timefrom 13h 35min
|
Total travel timefrom 2d 12h 19min
|
|
Transfer station
KUSHCHEVKA
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 23h 23min
|
|
Transfer station
KRIELOVSKAYA
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 22h 9min
|
|
Transfer station
MINERALNIYE VODI
|
Transfer timefrom 21h 7min
|
Total travel timefrom 15h
|
|
Transfer station
NEVINNOMYSSK
|
Transfer timefrom 20h 3min
|
Total travel timefrom 16h 4min
|