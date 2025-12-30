|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
UFA
Transfer timefrom 1h 37min
Total travel timefrom 2d 4h 15min
Choose
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 6h 24min
Total travel timefrom 3d 17h 30min
Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer timefrom 1h 10min
Total travel timefrom 2d 9h 30min
Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Transfer timefrom 23h 47min
Total travel timefrom 2d 6h 59min
Choose
Transfer station
MIASS
Transfer timefrom 23h 52min
Total travel timefrom 2d 6h 54min
Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer timefrom 17h 46min
Total travel timefrom 3d 6h 40min
Choose
Transfer station
KOVROV 1
Transfer timefrom 12h
Total travel timefrom 3d 12h 26min
Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Transfer timefrom 15h 50min
Total travel timefrom 3d 8h 36min
Choose
Transfer station
ILINO
Transfer timefrom 15h 1min
Total travel timefrom 3d 9h 25min
Choose