FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations NURLAT - SURGUT

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 2h 51min
Total travel time
from 1d 15h 31min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 1h 28min
Total travel time
from 1d 17h 25min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Choose
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 1d 18h 41min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 9h
Total travel time
from 2d 17h 42min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 1h 21min
Total travel time
from 2d 14h 48min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 4h 31min
Total travel time
from 3d 7h 12min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 10h 56min
Total travel time
from 3d 38min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 3h 19min
Total travel time
from 2d 8h 57min		 Choose
Transfer station
CHISHMIE
Choose
Transfer time
from 3h 12min
Total travel time
from 1d 22h 11min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 3h 32min
Total travel time
from 1d 13h 19min		 Choose
Transfer station
KULATKA
Choose
Transfer time
from 9h 17min
Total travel time
from 2d 6h 52min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 10h 6min
Total travel time
from 2d 6h 3min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 12h 33min
Total travel time
from 2d 3h 36min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 8h 5min
Total travel time
from 1d 19h 32min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 6h 11min
Total travel time
from 2d 15h 23min		 Choose
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 12h 1min
Total travel time
from 2d 5h 52min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 5d 10h 34min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 11h 17min
Total travel time
from 5d 8h 16min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 23min
Total travel time
from 5d 6h 10min		 Choose
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Choose
Transfer time
from 20h 37min
Total travel time
from 4d 22h 56min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 10h 1min
Total travel time
from 5d 9h 32min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 14h 57min
Total travel time
from 5d 4h 36min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 5d 11h 1min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru