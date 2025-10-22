FAQ Support Navigator
Transfer stations OMSK - KOROTCHAEVO

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 1h 7min
Total travel time
from 1d 8h 7min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 1d 20h 26min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 2h 59min
Total travel time
from 1d 14h 24min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 1h 3min
Total travel time
from 1d 16h 13min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 4h 59min
Total travel time
from 1d 12h 24min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 4d 6h 21min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 1d 22h 3min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 2d 17h 30min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 4h 26min
Total travel time
from 2d 19h 20min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 6h 48min
Total travel time
from 1d 9h 49min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Transfer time
from 6h
Total travel time
from 1d 10h 55min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time
from 6h 40min
Total travel time
from 1d 9h 48min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 9h 10min
Total travel time
from 2d 9h 26min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time
from 6h 54min
Total travel time
from 1d 9h 34min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Transfer time
from 6h 38min
Total travel time
from 1d 9h 46min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Transfer time
from 7h 39min
Total travel time
from 1d 9h 16min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Transfer time
from 6h 39min
Total travel time
from 1d 9h 47min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Transfer time
from 6h 48min
Total travel time
from 1d 9h 43min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 6h 36min
Total travel time
from 3d 48min		 Choose
Transfer station
UFA
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 2d 18h 9min		 Choose
Transfer station
ASHA
Transfer time
from 10h 20min
Total travel time
from 2d 14h 56min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 3h 55min
Total travel time
from 2d 7h 11min		 Choose
Transfer station
UST-YUGAN
Transfer time
from 6h 43min
Total travel time
from 1d 10h 12min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 2d 8h		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Transfer time
from 14h 3min
Total travel time
from 2d 11h 16min		 Choose
Transfer station
MIASS
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 2d 3h 9min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 2d 5h 46min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Transfer time
from 2h 10min
Total travel time
from 2d 8h 58min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Transfer time
from 13h 10min
Total travel time
from 2d 12h 11min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Transfer time
from 14h 38min
Total travel time
from 2d 10h 41min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 5h 54min
Total travel time
from 3d 10h 28min		 Choose
