|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 20h 11min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 18h 44min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 1d 41min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 1d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 1d 10h 23min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 8h 33min
|
Total travel timefrom 1d 8h 11min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 16min
|
Total travel timefrom 1d 6h 31min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 1d 1h 55min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 1d 2h 14min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h
|
Total travel timefrom 1d 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 1min
|
Total travel timefrom 1d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 2d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 2d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 2d 18h 46min
|Choose