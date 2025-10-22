|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 15h 57min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 1d 5h 28min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 1h 30min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 14h 25min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 18h 13min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 2d 2h 30min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 52min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 1d 12h 20min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 23h 16min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 19h 24min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 20h 26min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 2d 6h 58min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 1d 17min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 21h 56min
|
Transfer station
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 18h 3min
