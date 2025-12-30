|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 2h 25min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 15h 28min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 21h 18min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 18h 5min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 1d 16h 11min
|Choose
|
Transfer station
TIHVINChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 9h 8min
|Choose
|
Transfer station
BABAEVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 28min
|
Total travel timefrom 1d 2h 39min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 12h 47min
|
Total travel timefrom 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 21h 44min
|Choose
|
Transfer station
KADUYChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 1d 1h 21min
|Choose
|
Transfer station
PODBOROVEChoose
|
Transfer timefrom 4h 59min
|
Total travel timefrom 1d 7h 12min
|Choose
|
Transfer station
EFIMOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 1d 7h 53min
|Choose
|
Transfer station
PIKALEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 9h 15min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 21h 2min
|
Total travel timefrom 1d 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
KOTLASChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
KIPELOVOChoose
|
Transfer timefrom 17h 9min
|
Total travel timefrom 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
CHEBSARAChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 20h 37min
|Choose