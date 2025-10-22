|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 15h 34min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 12h 16min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 12h 47min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 12h 26min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 14h 45min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZOVETSChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 14h 11min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 15h 51min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 15h 36min
|Choose
|
Transfer station
NYANDOMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 35min
|
Total travel timefrom 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
OBOZERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
SHALAKUSHAChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 16h 7min
|Choose
|
Transfer station
EMTSAChoose
|
Transfer timefrom 5h 57min
|
Total travel timefrom 16h 20min
|Choose