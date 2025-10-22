|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 14h 36min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSK
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 15h 47min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
LISKI
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
LIHAI
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSK
|
Transfer timefrom 13h 16min
|
Total travel timefrom 18h 48min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVO
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 22h 14min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYA
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 1d 13h 16min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYA
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 2d 17min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVO
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 17h 40min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVO
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 1d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSK
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 2d 3h 50min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZ
|
Transfer timefrom 9h 25min
|
Total travel timefrom 1d 28min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOV
|
Transfer timefrom 15h 29min
|
Total travel timefrom 20h 43min
|Choose