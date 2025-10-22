|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 9h 3min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 11h 21min
|
Total travel timefrom 23h 38min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 1d 3h 11min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 1d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 14h 9min
|
Total travel timefrom 20h 50min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 1d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 54min
|
Total travel timefrom 1d 1h 5min
|Choose