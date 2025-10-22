|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
OMSK
Transfer timefrom 7h 7min
Total travel timefrom 23h 8min
Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer timefrom 1h 48min
Total travel timefrom 1d 4h
Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer timefrom 1h 52min
Total travel timefrom 1d 8h 12min
Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer timefrom 4h
Total travel timefrom 1d 2h 26min
Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer timefrom 1h 17min
Total travel timefrom 1d 16h 9min
Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer timefrom 2h 44min
Total travel timefrom 1d 5h 32min
Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 1h 12min
Total travel timefrom 2d 19h 59min
Choose
Transfer station
SIEZRAN
Transfer timefrom 2h 37min
Total travel timefrom 2d 2h 42min
Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
Transfer timefrom 2h 16min
Total travel timefrom 1d 5h 51min
Choose
Transfer station
SARATOV
Transfer timefrom 1h 51min
Total travel timefrom 2d 13h 21min
Choose
Transfer station
SENNAYA
Transfer timefrom 2h 1min
Total travel timefrom 2d 8h 22min
Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Transfer timefrom 5h 10min
Total travel timefrom 2d 5h 19min
Choose
Transfer station
SAMARA
Transfer timefrom 8h 11min
Total travel timefrom 1d 20h 39min
Choose
Transfer station
IRKUTSK
Transfer timefrom 3h 37min
Total travel timefrom 4d 12h 47min
Choose