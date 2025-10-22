|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 5h 31min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 59min
|
Total travel timefrom 1d 10h 13min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 1d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 31min
|
Total travel timefrom 1d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 18h 32min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 56min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 23h 15min
|
Total travel timefrom 1d 19h 37min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 7h 28min
|
Total travel timefrom 2d 10h 29min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 26min
|
Total travel timefrom 2d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 3min
|
Total travel timefrom 2d 6h 54min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 17h 21min
|
Total travel timefrom 2d 36min
|Choose