|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
POLYARNIEE ZORIChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
BELOMORSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 4h 19min
|Choose
|
Transfer station
KUZEMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 5h 9min
|Choose
|
Transfer station
EINGOZEROChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 5h 13min
|Choose
|
Transfer station
AMBARNIEYChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
LOUHIChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1d 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
CHUPAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 1d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
KANDALAKSHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 5h 18min
|Choose
|
Transfer station
APATITYChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 5h 32min
|Choose
|
Transfer station
KEMChoose
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 1d 4h 37min
|Choose
|
Transfer station
OLENEGORSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
KOLAChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 1d 20h 12min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 1d 6h 55min
|Choose