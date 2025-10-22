|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time from 5h 33min
Total travel time from 1d 17h 22min
|
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time from 1h 45min
Total travel time from 1d 21h 5min
|
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 2h 57min
Total travel time from 2d 3h 35min
|
Transfer station
VLADIMIR
Transfer time from 2h 37min
Total travel time from 1d 22h 19min
|
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 5h 57min
Total travel time from 1d 11h 41min
|
Transfer station
TALITSA
Transfer time from 2h 25min
Total travel time from 1d 12h 24min
|
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 3h 44min
Total travel time from 1d 12h 16min
|
Transfer station
ILINO
Transfer time from 4h 57min
Total travel time from 1d 18h 30min
|
Transfer station
KOROTCHAEVO
Transfer time from 2h 40min
Total travel time from 2d 20h 10min
|
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time from 2h 57min
Total travel time from 1d 17h 1min
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time from 1h 55min
Total travel time from 1d 17h 49min
|
Transfer station
PUROVSK
Transfer time from 7h 48min
Total travel time from 2d 16h 3min
|
Transfer station
SIEVDARMA
Transfer time from 5h 57min
Total travel time from 2d 18h 6min
|
Transfer station
NOVIEY URENGOY
Transfer time from 2h
Total travel time from 3d 23min
|
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time from 2h 5min
Total travel time from 1d 17h 37min
|