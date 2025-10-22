|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 23h 48min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 9h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 42min
|
Total travel timefrom 4d 5h 25min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 7h 51min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 37min
|
Total travel timefrom 4d 12min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 1d 7h 48min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 2d 13h 47min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 6h 52min
|
Total travel timefrom 3d 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 4d 20h 29min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 4d 13h 43min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 8min
|
Total travel timefrom 3d 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 13h 19min
|
Total travel timefrom 3d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 2d 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 16h 3min
|
Total travel timefrom 3d 2h 30min
|Choose