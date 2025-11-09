|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 20h 23min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 14h 33min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
KUZOVATOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 22h 52min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 1d 14h
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 22h 46min
|Choose