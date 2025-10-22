|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TALITSA
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 19h 38min
|
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 2h 40min
|
|
Transfer station
TOBOLSK
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 14h 58min
|
|
Transfer station
DEMYANKA
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 14h 12min
|
|
Transfer station
SURGUT
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 12h 5min
|
|
Transfer station
PYT-YAH
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 13h 31min
|
|
Transfer station
KAMIESHLOV
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 21h 36min
|
|
Transfer station
ULT YAGUN
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 14h 57min
|
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 15h 8min
|
|
Transfer station
KUT-YAH
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 15h 7min
|
|
Transfer station
SALIEM
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 15h 7min
|
|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 23h
|
|
Transfer station
KOROTCHAEVO
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 1d 11h 11min
|
|
Transfer station
NOVIEY URENGOY
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 1d 15h 35min
|
|
Transfer station
PURPE
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 2h 44min
|