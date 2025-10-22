FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations UFA - KIROV

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 1d 11h 30min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 5h 52min
Total travel time
from 2d 15h 34min
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 2d 8h 6min
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 1d 23h 22min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 3h 33min
Total travel time
from 2d 5h 54min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 2d 4h 11min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 3d 2h 7min
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 6h 56min
Total travel time
from 2d 21h 27min
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 4h 47min
Total travel time
from 2d 23h 44min
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time
from 1h 15min
Total travel time
from 3d 19h 45min
Transfer station
MARIINSK
Transfer time
from 3h 45min
Total travel time
from 3d 5h 54min
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 8h 1min
Total travel time
from 3d 13h 38min
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 1d 4h 27min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time
from 2h 20min
Total travel time
from 1d 8h 9min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 3d 11h 31min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 4h 2min
Total travel time
from 1d 11h 36min
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 3h 52min
Total travel time
from 1d 9h 40min
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time
from 2h 17min
Total travel time
from 3d 9h 53min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 1d 14h 10min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 5h 53min
Total travel time
from 1d 8h 33min
Transfer station
KOVROV 1
Transfer time
from 2h 33min
Total travel time
from 1d 15h 29min
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 3h 6min
Total travel time
from 2d 2min
Transfer station
ZAOZERNAYA
Transfer time
from 9h 36min
Total travel time
from 4d 2h 34min
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 4d 7h 33min
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer time
from 6h 13min
Total travel time
from 4d 5h 57min
Transfer station
UYAR
Transfer time
from 10h 47min
Total travel time
from 4d 1h 23min
Transfer station
RESHOTIE
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 4d 8h 55min
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer time
from 7h 18min
Total travel time
from 4d 4h 52min
Transfer station
TAYSHET
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 4d 11h 6min
Transfer station
PROLETARSKAYA
Transfer time
from 1h 31min
Total travel time
from 3d 11h 55min
Transfer station
VOLGOGRAD
Transfer time
from 19h 36min
Total travel time
from 2d 18h 9min
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 7h 44min
Total travel time
from 1d 6h 54min
Transfer station
KOZULKA
Transfer time
from 19h 17min
Total travel time
from 3d 22h 19min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 2d 4h 21min
Transfer station
KARGAT
Transfer time
from 12h 40min
Total travel time
from 2d 14h 53min
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 11h 7min
Total travel time
from 2d 7h 1min
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 16h 4min
Transfer station
VYAZNIKI
Transfer time
from 8h 17min
Total travel time
from 1d 13h 23min
Transfer station
DZERZHINSK
Transfer time
from 7h 13min
Total travel time
from 1d 10h 49min
Transfer station
KUBERLE
Transfer time
from 3h 49min
Total travel time
from 3d 9h 48min
Transfer station
TIHORETSKAYA
Transfer time
from 6h 50min
Total travel time
from 3d 9h 36min
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer time
from 1h 16min
Total travel time
from 2d 22h 11min
Transfer station
OKULOVKA
Transfer time
from 6h 13min
Total travel time
from 2d 17h 4min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transfer time
from 9h 56min
Total travel time
from 2d 13h 21min
Transfer station
NEREHTA
Transfer time
from 6h 45min
Total travel time
from 2d 34min
Transfer station
SUROVIKINO
Transfer time
from 16h 46min
Total travel time
from 3d 57min
Transfer station
SARANSK
Transfer time
from 2h 37min
Total travel time
from 1d 9h 11min
Transfer station
ULYANOVSK
Transfer time
from 7h 57min
Total travel time
from 1d 10h 10min
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Transfer time
from 3h 5min
Total travel time
from 1d 6h 13min
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 20h 58min
Total travel time
from 1d 22h 44min
Transfer station
ULT YAGUN
Transfer time
from 20h 10min
Total travel time
from 3d 3h 33min
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time
from 16h 42min
Total travel time
from 2d 3h
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 12h 18min
Total travel time
from 3d 11h 25min
Transfer station
KOGALYM
Transfer time
from 16h 45min
Total travel time
from 3d 6h 58min
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 11h 18min
Total travel time
from 3d 12h 25min
Transfer station
HANIEMEY
Transfer time
from 8h 36min
Total travel time
from 3d 15h 7min
Transfer station
PURPE
Transfer time
from 4h 25min
Total travel time
from 3d 19h 18min
Transfer station
PUROVSK
Transfer time
from 1h 26min
Total travel time
from 3d 22h 17min
Transfer station
KOROTCHAEVO
Transfer time
from 23h 6min
Total travel time
from 3d 20h 36min
Transfer station
NOVIEY URENGOY
Transfer time
from 18h 53min
Total travel time
from 4d 49min
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time
from 13h 38min
Total travel time
from 2d 6h 4min
Transfer station
KUT-YAH
Transfer time
from 8h 24min
Total travel time
from 2d 11h 18min
Transfer station
SURGUT
Transfer time
from 2h 12min
Total travel time
from 2d 17h 30min
Transfer station
SALIEM
Transfer time
from 10h 1min
Total travel time
from 2d 9h 41min
Transfer station
PYT-YAH
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 2d 13h 25min
Transfer station
OB
Transfer time
from 17h 31min
Total travel time
from 2d 19h 55min
Transfer station
UBINSKAYA
Transfer time
from 13h 45min
Total travel time
from 2d 13h 48min
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 16h 39min
Total travel time
from 3d 3h 41min
Transfer station
KRASNIEY UZEL
Transfer time
from 3h 29min
Total travel time
from 1d 8h 19min
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Transfer time
from 2h 52min
Total travel time
from 1d 8h 56min
Transfer station
SHATKI
Transfer time
from 2h 31min
Total travel time
from 1d 9h 17min
Transfer station
LUKOYANOV
Transfer time
from 2h 35min
Total travel time
from 1d 9h 13min
Transfer station
UZHOVKA
Transfer time
from 2h 50min
Total travel time
from 1d 8h 58min
Transfer station
ILINO
Transfer time
from 6h 19min
Total travel time
from 1d 11h 43min
Transfer station
ROSTOV
Transfer time
from 3h 57min
Total travel time
from 3d 7h 27min
Transfer station
DVOYNAYA
Transfer time
from 2h 57min
Total travel time
from 3d 11h 22min
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time
from 7h 29min
Total travel time
from 3d 3h 55min
Transfer station
LIHAI
Transfer time
from 11h 39min
Total travel time
from 2d 23h 45min
Transfer station
MOROZOVSKAYA
Transfer time
from 13h 32min
Total travel time
from 3d 4h 11min
