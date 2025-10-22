|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 15h 12min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 16h 19min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 12h 11min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 23h 23min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 17h 56min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 12h 19min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 2d 8h 44min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 22h 26min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 23h 54min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 7h 4min
|
Total travel timefrom 2d 2h 22min
|Choose
|
Transfer station
SASOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 10h 3min
|Choose