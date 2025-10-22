|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 11h 4min
|
Total travel timefrom 23h 40min
|Choose
|
Transfer station
BRATSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 55min
|
Total travel timefrom 21h 56min
|Choose
|
Transfer station
VIHOREVKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 7min
|
Total travel timefrom 22h 37min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOVIEE RODNIKIChoose
|
Transfer timefrom 19h 16min
|
Total travel timefrom 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHUNAChoose
|
Transfer timefrom 19h 25min
|
Total travel timefrom 23h 30min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 6min
|
Total travel timefrom 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
VIDIMChoose
|
Transfer timefrom 20h 9min
|
Total travel timefrom 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 42min
|
Total travel timefrom 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHUNKAChoose
|
Transfer timefrom 22h 40min
|
Total travel timefrom 23h 42min
|Choose
|
Transfer station
RECHUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 23h 30min
|
Total travel timefrom 22h 52min
|Choose