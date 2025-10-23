|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 20h 45min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 17h 26min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 19h 51min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 21h 9min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 19h
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 6h 18min
|
Total travel timefrom 15h 54min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 15h 47min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 1d 9h 51min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 1d 12h 25min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 2d 6h 53min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 3min
|
Total travel timefrom 21h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 35min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 37min
|
Total travel timefrom 15h 41min
|Choose