|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 19h 23min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 21h 25min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 19h 44min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 20h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 2d 12h 21min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 1h 34min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 20h 48min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 1d 3h 56min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 2d 8h 54min
|Choose
|
Transfer station
REMONTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 13min
|
Total travel timefrom 22h 50min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 2d 4h 37min
|Choose