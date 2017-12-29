Российские железные дороги активно модернизируют подвижной состав, внедряя современные технологии для повышения комфорта пассажиров. Одним из значимых нововведений стала интеграция беспроводных зарядных устройств непосредственно в столики вагонов. Эта инновация решает извечную проблему разряженных гаджетов в дороге и делает путешествие на поезде более удобным.

Технология беспроводной зарядки в поездах

В обновленных вагонах РЖД используется стандарт Qi — наиболее распространенная технология беспроводной передачи энергии. Зарядные модули встраиваются непосредственно в поверхность столиков возле нижних спальных мест в купейных и плацкартных вагонах. Пассажирам достаточно положить смартфон на специально обозначенную зону, и устройство автоматически начнет заряжаться без подключения проводов.

Стандарт Qi работает по принципу электромагнитной индукции: катушка-передатчик в столике создает электромагнитное поле, которое улавливает катушка-приемник в смартфоне. Мощность зарядки составляет от 5 до 15 Вт, что обеспечивает стабильное пополнение заряда батареи во время поездки. Максимальное расстояние передачи энергии — до 4 сантиметров, что позволяет заряжать телефон даже в чехле.

Совместимость устройств

Беспроводная зарядка стандарта Qi поддерживается большинством современных смартфонов. Среди них iPhone начиная с модели 8 и новее, Samsung Galaxy последних поколений, устройства Xiaomi, Huawei и других производителей. Владельцы более старых моделей телефонов могут воспользоваться традиционными розетками 220В и USB-портами, которые также присутствуют в каждом купе модернизированных вагонов.

В каких вагонах доступна беспроводная зарядка

РЖД представила новые вагоны габарита Т с беспроводными зарядными модулями на выставке «PRO//Движение. Экспо» в 2025 году. В купейных и штабных вагонах этого типа зарядки встроены рядом с нижними спальными местами в каждом купе. Помимо беспроводной зарядки, эти вагоны получили увеличенные спальные места, откидные столики на верхних полках, сейфы для ценностей и индивидуальную регулировку температуры.

В вагонах класса СВ также предусмотрены современные зарядные решения, включая розетки и USB-разъемы в каждом купе. Новые плацкартные вагоны, производство которых запланировано на 2027 год, получат встроенные модули беспроводной зарядки возле нижних полок. Это позволит пассажирам заряжать смартфоны, не занимая единственную розетку в купе.

Планы внедрения

До конца 2025 года РЖД планировала закупить 38 вагонов габарита Т с беспроводной зарядкой. Компания «Трансмашхолдинг» в долгосрочной перспективе намерена произвести около 2 тысяч вагонов нового поколения, включая плацкартные, купейные и СВ. Модернизированные составы будут курсировать на наиболее востребованных направлениях, таких как Москва — Санкт-Петербург, Москва — Адлер, Москва — Казань и других популярных маршрутах.

Преимущества беспроводной зарядки для пассажиров

Внедрение беспроводных зарядных устройств в вагонах РЖД обеспечивает ряд существенных преимуществ:

Удобство использования — не нужно искать провод, адаптер или свободную розетку, достаточно положить телефон на столик

— не нужно искать провод, адаптер или свободную розетку, достаточно положить телефон на столик Экономия времени — зарядка начинается мгновенно без необходимости подключения кабеля

— зарядка начинается мгновенно без необходимости подключения кабеля Безопасность — отсутствие проводов снижает риск споткнуться или повредить устройство

— отсутствие проводов снижает риск споткнуться или повредить устройство Доступность — беспроводная зарядка доступна всем пассажирам с совместимыми смартфонами

— беспроводная зарядка доступна всем пассажирам с совместимыми смартфонами Решение проблемы перегруженных розеток — особенно актуально в плацкартных вагонах, где традиционно мало точек электропитания

Технические особенности

Система беспроводной зарядки в поездах оснащена функциями безопасности. Она автоматически отключается при обнаружении посторонних металлических предметов в зоне действия электромагнитного поля. Технология также отслеживает уровень заряда телефона и прекращает подачу энергии при полной зарядке, что защищает аккумулятор от перегрева и износа.

Сравнение с традиционными способами зарядки

Долгое время пассажиры сталкивались с проблемой зарядки устройств в поездах дальнего следования. В старых плацкартных вагонах розетки располагались только возле туалета и у проводника, создавая неудобства. Купейные вагоны имели розетки в каждом купе, но они часто были заняты или работали нестабильно из-за перепадов напряжения при движении поезда.

Современные вагоны решают эти проблемы комплексно. Помимо беспроводной зарядки, каждое место оборудуется персональными розетками 220В и портами USB Type-C. Такое разнообразие вариантов зарядки гарантирует, что каждый пассажир сможет поддерживать свои устройства заряженными независимо от их типа и модели.

Скорость зарядки

Следует отметить, что беспроводная зарядка работает медленнее проводной. Если стандартные зарядные устройства обеспечивают мощность до 20-30 Вт, то беспроводные модули в вагонах выдают 5-15 Вт. Однако для длительных поездок это не критично — телефон заряжается постепенно, пока пассажир отдыхает или занимается своими делами. Полная зарядка смартфона может занять 2-3 часа вместо обычных часа-полутора.

Опыт других транспортных систем

РЖД не первая внедряет беспроводную зарядку на транспорте. В московском метро с 2024 года новые поезда «Москва-2024» оснащаются зарядными портами, включая разъемы Type-C на поручнях. По запросам пассажиров количество зарядных точек было увеличено на 32 порта в каждом составе, а сами зарядки разместили у межвагонных переходов и около мест для инвалидов.

Международный опыт также показывает популярность этой технологии. Сеть кофеен Starbucks в США активно внедряла беспроводные зарядки стандарта PMA в столики заведений еще с 2014 года. Аэропорты, автобусы дальнего следования и даже такси премиум-класса в крупных городах оборудуются беспроводными зарядками для удобства пользователей.

Перспективы развития

Внедрение беспроводной зарядки в вагонах РЖД — часть масштабной программы модернизации подвижного состава. Компания стремится повысить привлекательность железнодорожных путешествий и конкурировать с авиаперевозками на средних дистанциях. Помимо технологических улучшений, новые вагоны получают увеличенные спальные места, улучшенную вентиляцию, современное освещение и другие элементы комфорта.

К 2027 году планируется запуск серийного производства плацкартных вагонов с беспроводной зарядкой. Эти составы будут вмещать 58 пассажиров вместо стандартных 54, при этом спальные места станут длиннее и шире. Каждое место получит шторку для приватности, индивидуальное освещение и воздуховоды. Беспроводные зарядки встроят в столики возле нижних полок, а верхние места оборудуют откидными столиками.

Экономическая эффективность

Оснащение вагонов беспроводными зарядками требует дополнительных инвестиций, но окупается через повышение удовлетворенности пассажиров. Удобные условия путешествия привлекают больше клиентов, особенно среди молодежи и деловых путешественников, которые не представляют жизни без гаджетов. Кроме того, снижается нагрузка на проводников, которым больше не нужно решать конфликты из-за доступа к розеткам.

Практические рекомендации для пассажиров

Чтобы эффективно использовать беспроводную зарядку в поезде, следуйте простым правилам. Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает стандарт Qi — эта информация обычно указана в технических характеристиках устройства или на упаковке. Снимите толстые чехлы и металлические аксессуары, которые могут препятствовать передаче энергии. Разместите телефон точно в центре зарядной зоны, обозначенной на столике.

Для более быстрой зарядки можно включить на телефоне режим «в самолете» и закрыть энергоемкие приложения. Если беспроводная зарядка по каким-то причинам не работает, воспользуйтесь стандартными розетками или USB-портами, которые также есть в каждом купе. При возникновении технических проблем обратитесь к проводнику или начальнику поезда.