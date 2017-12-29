Путешествия на поездах всегда были популярными среди любителей природы. Раскачивание вагонов, звук колеса по рельсам и прекрасные виды за окном создают особую атмосферу, которую невозможно повторить ни на одном другом виде транспорта. В данной статье мы рассмотрим топ-5 железнодорожных маршрутов, которые позволят вам насладиться красотой природы и узнать много нового о местных достопримечательностях.

1. Транссибирская магистраль (Россия)

Этот маршрут является одним из самых известных и популярных железнодорожных путешествий в мире. Протяженность пути составляет более 9 тысяч километров, а время пути — около 7 дней. Поездка на Транссибирской магистрали позволит вам увидеть разнообразные ландшафты, начиная от бескрайних степей и лесов до горных хребтов и озер. На пути вы сможете посетить такие города, как Москва, Екатеринбург, Иркутск, Улан-Удэ и Владивосток.

2. Гринландия (Дания)

Поездка в Гринландию на поезде предоставит вам уникальную возможность увидеть северное сияние, масштабные ледники и удивительные пейзажи. Маршрут проходит через живописные долины и горы, а также позволяет побывать в уютных датских городах. Путешествие на поезде по Гринландии — это настоящее приключение, которое оставит незабываемые впечатления.

Топ-5 живописных железнодорожных маршрутов

Гленфиннанская железнодорожная линия, Шотландия

Гленфиннанская железнодорожная линия расположена в живописных горах Шотландии и пролегает через великолепные пейзажи, включая озера, долины и холмы. Она стала популярной благодаря фильмам о Гарри Поттере, так как здесь можно увидеть знаменитый мост, который входит в сагу о мальчике-волшебнике. Путешествие по этой железнодорожной линии позволяет насладиться великолепными видами и окунуться в магию Шотландии.

Бернина экспресс, Швейцария

Бернина экспресс является одним из самых красивых железнодорожных маршрутов в мире. Этот маршрут пролегает через живописные Альпы и связывает швейцарский город Чур с итальянским городом Тироль. Во время поездки вы сможете наслаждаться великолепными видами на горы, озера и ледники, а также проехать по знаменитому Виадукту Ландвассер. Это путешествие обязательно оставит в вас незабываемые впечатления.

Дурнштайнская железнодорожная линия, Австрия

Дурнштайнская железнодорожная линия находится в живописном регионе Вахау в Австрии. Она пролегает вдоль реки Дуная и проходит через красивые деревни, замки и виноградники. Во время поездки вы сможете наслаждаться великолепными видами на реку и окружающую природу, а также посетить замок Дурнштайн, который является одной из главных достопримечательностей этой железнодорожной линии.

Грюнтальская железнодорожная линия, Швейцария

Грюнтальская железнодорожная линия расположена в горах Швейцарии и является одной из самых красивых железных дорог в мире. Она пролегает через горные хребты, туннели и мосты, и предлагает уникальные виды на Альпы. Во время поездки вы сможете наслаждаться великолепными панорамными видами, а также посетить курортную деревню Грюнталь, где вы сможете провести время на свежем воздухе и насладиться красотой Швейцарских Альп.

Поездка по Байкальской железной дороге

Поездка по Байкальской железной дороге — это настоящий приключение. Вам предстоит прокатиться по знаменитому "золотому кольцу" Байкала, которое соединяет несколько красивых городов и деревень, расположенных на его берегах. Вы сможете насладиться красотой байкальской природы, посетить уникальные места и познакомиться с местной культурой и историей.

Иркутск

Поездка начинается в Иркутске — крупном историческом городе, расположенном на берегу реки Ангары. Здесь вы сможете посетить множество достопримечательностей, таких как Иркутский кремль, Храм Спаса Преображения, Музей декабристов и многое другое.

Листвянка

Следующая остановка — Листвянка, небольшой поселок на берегу Байкала. Здесь вы сможете посетить Байкальский музей, где можно узнать об истории озера и его уникальной экосистеме. Также стоит побывать на Байкальской набережной и насладиться потрясающими видами на озеро.

Слюдянка

Следующая станция — Слюдянка, известная своими горячими источниками. Здесь вы сможете посетить Бурятский храм и источник "Царская баня", где можно поплавать в термальных водах и насладиться их целебными свойствами.

Улан-Удэ

Дальше по маршруту находится Улан-Удэ — столица Бурятии. Здесь вы сможете погрузиться в уникальную культуру бурятского народа, посетить национальный музей и увидеть живописные буддийские храмы. Также стоит попробовать национальное блюдо — буузу, мясные пирожки, которые готовятся по особому рецепту.

Северобайкальск

Последняя остановка — Северобайкальск, небольшой городок, расположенный на северном побережье Байкала. Здесь вы сможете насладиться красотой северного побережья, посетить музей деревянного зодчества и прогуляться по пляжу.

Поездка по Байкальской железной дороге — это незабываемое путешествие, которое позволит вам увидеть уникальную природу Байкала и познакомиться с его культурой и историей. Не упустите возможность отправиться в это увлекательное приключение!