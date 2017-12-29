Перевозка автомобилей в автовозах: путешествуйте вместе с машиной

Современная жизнь часто требует перемещения на большие расстояния, и нередко возникает необходимость транспортировки автомобиля. Будь то переезд в другой регион, покупка машины в удаленном городе или желание добраться до места отдыха без изнурительной многочасовой поездки за рулем — услуги автовозов становятся все более популярными среди российских автовладельцев.

Что такое автовоз и когда он необходим

Автовоз — это специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки легковых и грузовых автомобилей. Современные автовозы способны перевезти от 6 до 12 легковых автомобилей за один рейс, обеспечивая их надежную фиксацию и защиту от повреждений во время транспортировки.

Основные ситуации, когда требуется автовоз:

Переезд в другой город или регион России

Покупка автомобиля в удаленном населенном пункте

Доставка неисправного транспортного средства в сервис

Транспортировка эксклюзивных или дорогих автомобилей

Путешествие на большие расстояния с сохранением ресурса двигателя

Перевозка автомобиля зимой по сложным маршрутам

Виды автовозов и их особенности

Открытые автовозы

Наиболее распространенный и экономичный вариант транспортировки. Автомобили размещаются на открытой платформе в два яруса. Такой способ подходит для перевозки обычных легковых автомобилей на любые расстояния по территории России.

Закрытые автовозы

Премиальный вариант транспортировки, при котором автомобили полностью защищены от внешних воздействий. Рекомендуется для дорогих, эксклюзивных или классических автомобилей. Стоимость такой услуги выше, но гарантирует максимальную сохранность транспортного средства.

Индивидуальные автовозы

Специальные прицепы для перевозки одного или двух автомобилей. Оптимальный выбор для транспортировки особо ценных экземпляров или когда требуется срочная доставка.

Стоимость перевозки автомобилей по России

Цена транспортировки автомобиля зависит от множества факторов и может значительно варьироваться в зависимости от региона и условий перевозки.

Основные факторы, влияющие на стоимость:

Расстояние транспортировки

Тип автовоза (открытый или закрытый)

Габариты и вес автомобиля

Срочность доставки

Сезонность (зимой цены могут быть выше)

Сложность маршрута

В среднем по России стоимость перевозки автомобиля составляет от 15 до 35 рублей за километр. Например, доставка автомобиля из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 12-18 тысяч рублей, а транспортировка из европейской части страны в Новосибирск может стоить 80-120 тысяч рублей.

Как выбрать надежную транспортную компанию

Выбор перевозчика — критически важный этап, от которого зависит сохранность вашего автомобиля и качество обслуживания.

Критерии выбора компании:

Наличие всех необходимых лицензий и разрешений

Опыт работы на рынке автотранспортных услуг

Положительные отзывы клиентов

Страхование груза

Современный парк автовозов

Возможность отслеживания груза

Прозрачные условия договора

Подготовка автомобиля к транспортировке

Правильная подготовка автомобиля к перевозке поможет избежать повреждений и проблем при загрузке.

Технические требования:

Уровень топлива не более 1/4 бака

Отключение сигнализации

Проверка давления в шинах

Складывание боковых зеркал

Снятие съемных элементов (антенна, спойлеры)

Документальное оформление:

Удаление личных вещей из салона

Фотофиксация состояния автомобиля

Подготовка документов на автомобиль

Составление акта приема-передачи

Процесс перевозки: от заявки до получения

Этапы сотрудничества с транспортной компанией:

Расчет стоимости — получение предварительной калькуляции через сайт или по телефону Заключение договора — подписание соглашения и внесение предоплаты Подготовка автомобиля — выполнение всех требований по подготовке к транспортировке Погрузка — передача автомобиля представителю компании с составлением акта Транспортировка — отслеживание местоположения груза в пути Выгрузка — получение автомобиля в пункте назначения Окончательный расчет — доплата оставшейся суммы

Преимущества и риски перевозки в автовозе

Преимущества:

Экономия времени и сил владельца

Сохранение ресурса двигателя и трансмиссии

Отсутствие риска ДТП при самостоятельной поездке

Профессиональное обращение с автомобилем

Возможность перевозки неисправного транспорта

Возможные риски:

Механические повреждения при погрузке-выгрузке

Воздействие погодных условий (для открытых автовозов)

Задержки в доставке

Проблемы с недобросовестными перевозчиками

Заключение

Перевозка автомобилей в автовозах — это современная и удобная услуга, которая может значительно упростить жизнь автовладельцам. При правильном выборе транспортной компании и соблюдении всех рекомендаций по подготовке автомобиля, вы получите качественную услугу с гарантией сохранности вашего транспортного средства.

Главное — тщательно подходить к выбору перевозчика, изучать отзывы, проверять документы и не экономить на страховании. Инвестиции в качественную транспортировку окупятся спокойствием и уверенностью в том, что ваш автомобиль прибудет в пункт назначения в том же состоянии, в котором был отправлен.