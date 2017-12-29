Питомец в дороге: новые правила перевозки животных в поездах

С 1 января 2025 года в России вступили в силу обновленные правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Изменения коснулись как организационных аспектов, так и финансовых условий путешествия с четвероногими спутниками. Эти нововведения значительно упростили жизнь владельцам домашних питомцев и сделали железнодорожные путешествия более доступными.

Ключевые изменения 2025 года

С 1 января 2025 года пассажирам больше не нужно в обязательном порядке выкупать все места в купе для перевозки мелких питомцев в купейных вагонах повышенной комфортности. Это революционное изменение позволяет путешествовать с питомцем, приобретая только билет для пассажира и оплачивая отдельный тариф на перевозку животного.

Также с 1 января 2025 года на каждого из питомцев необходимо оформить безденежный перевозочный документ при выкупе всех мест в купе. Ранее этого требования не существовало.

Важные нововведения после истории с котом Твиксом

На значительные изменения перевозчик решился после громкой истории с гибелью кота Твикса в январе 2024 года. После этого инцидента в РЖД усилили меры безопасности, направленные на защиту домашних питомцев. С 1 января 2025 года собак и кошек, обнаруженных в электричках без хозяев, высаживать на станциях без передачи сотрудникам вокзала запрещено.

Какие животные допускаются к перевозке

Перевозить в поездах дальнего следования можно собак, кошек, птиц и других мелких животных, но не более двух по одному билету. К мелким животным относятся те, которые свободно помещаются в переноску размером не более 180 см по сумме трех измерений.

Разрешенные к перевозке животные:

Собаки мелких пород

Кошки

Декоративные птицы (попугаи, канарейки)

Грызуны (хомяки, крысы)

Другие мелкие домашние животные

Особенности перевозки крупных собак

В поездах дальнего следования перевозка крупных и служебных собак производится в отдельном купе под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех незанятых мест по тарифу на перевозку взрослого пассажира. Крупные собаки должны быть в наморднике и на поводке.

Требования к переноскам и размещению

Переноску размещайте в местах, предназначенных для перевозки ручной клади; во время поездки переноска должна быть закрыта; животное запрещено выпускать из переноски до окончания поездки. Максимальный размер переноски — 180 см по сумме трех измерений.

Важные требования безопасности:

Животное должно постоянно находиться в переноске

Переноска размещается на местах для ручной клади

Выпускать питомца из переноски в вагоне запрещено

При остановках поезда соблюдайте осторожность при выгуле

Документы и ветеринарные требования

Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учетом требований ветеринарных правил, установленных РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ, без предъявления ветеринарных документов представителям перевозчика при посадке в поезд и высадке из него.

Документы для внутренних поездок по России:

Ветеринарные справки НЕ требуются

Необходим только проездной документ на животное

Рекомендуется провести вакцинацию для безопасности питомца

Международные поездки

Для поездок в страны СНГ и дальнее зарубежье требуются дополнительные документы в соответствии с международными соглашениями и требованиями страны назначения.

Стоимость перевозки животных

За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. Размер платы устанавливается правилами перевозчика.

Ориентировочные тарифы:

Перевозка домашних животных, таких как кошки и мелкие собаки, обычно стоит от 400 до 800 рублей в купе или плацкарте

Минимальный тариф составляет 258 рублей

Стоимость зависит от дальности поездки и тарифного пояса

Бесплатная перевозка

Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.

Особенности перевозки в разных типах поездов

Высокоскоростные поезда

В высокоскоростных поездах допускается перевозка только мелких домашних животных в отдельных вагонах на выделенных для этого местах. Причем стоимость перевозки животного сразу включена в стоимость отведенных для этого мест.

Электрички и пригородные поезда

За перевозку домашних животных в поездах пригородного сообщения взимается плата — оформляется билет. Размер платы устанавливается правилами перевозчика и не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.

Как купить билет и подготовиться к поездке

Информация о вагонах поездов дальнего следования, в которых допускается перевозка мелких домашних животных, устанавливается правилами перевозчика. При покупке билетов онлайн обращайте внимание на специальную маркировку — пиктограмму в виде лапки.

Пошаговая инструкция:

Выберите поезд с вагонами, разрешающими перевозку животных Приобретите билет для пассажира Оформите перевозочный документ на животное в кассе Подготовьте подходящую переноску (до 180 см по сумме измерений) Запаситесь кормом, водой и необходимыми принадлежностями

Полезные советы для комфортного путешествия

Подготовка питомца:

Приучите животное к переноске заранее

Не кормите питомца за 2-3 часа до поездки

Возьмите привычные игрушки для снижения стресса

Обеспечьте доступ к воде во время путешествия

В дороге:

Регулярно проверяйте состояние питомца

Соблюдайте тишину, чтобы не беспокоить других пассажиров

При длительных остановках можно вывести животное на прогулку

Поддерживайте санитарно-гигиенический режим

Заключение

Новые правила перевозки животных в поездах РЖД, введенные с 1 января 2025 года, значительно упростили путешествия с домашними питомцами. Основные изменения касаются возможности перевозки мелких животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа всего купе, а также усиления мер безопасности для защиты животных.

Планируя поездку с питомцем, обязательно уточняйте актуальные тарифы и требования в кассах РЖД или на официальном сайте, поскольку правила могут дополняться и изменяться. Помните, что комфорт и безопасность вашего четвероногого спутника — это не только ваша ответственность, но и залог приятного путешествия для всех пассажиров поезда.