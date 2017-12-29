Питомец в дороге: новые правила перевозки животных в поездах

С 1 января 2025 года в России вступили в силу обновленные правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Изменения коснулись как организационных аспектов, так и финансовых условий путешествия с четвероногими спутниками. Эти нововведения значительно упростили жизнь владельцам домашних питомцев и сделали железнодорожные путешествия более доступными.
С 1 января 2025 года пассажирам больше не нужно в обязательном порядке выкупать все места в купе для перевозки мелких питомцев в купейных вагонах повышенной комфортности. Это революционное изменение позволяет путешествовать с питомцем, приобретая только билет для пассажира и оплачивая отдельный тариф на перевозку животного.
Также с 1 января 2025 года на каждого из питомцев необходимо оформить безденежный перевозочный документ при выкупе всех мест в купе. Ранее этого требования не существовало.
На значительные изменения перевозчик решился после громкой истории с гибелью кота Твикса в январе 2024 года. После этого инцидента в РЖД усилили меры безопасности, направленные на защиту домашних питомцев. С 1 января 2025 года собак и кошек, обнаруженных в электричках без хозяев, высаживать на станциях без передачи сотрудникам вокзала запрещено.
Перевозить в поездах дальнего следования можно собак, кошек, птиц и других мелких животных, но не более двух по одному билету. К мелким животным относятся те, которые свободно помещаются в переноску размером не более 180 см по сумме трех измерений.
В поездах дальнего следования перевозка крупных и служебных собак производится в отдельном купе под наблюдением их владельцев или сопровождающих с оплатой полной стоимости всех незанятых мест по тарифу на перевозку взрослого пассажира. Крупные собаки должны быть в наморднике и на поводке.
Переноску размещайте в местах, предназначенных для перевозки ручной клади; во время поездки переноска должна быть закрыта; животное запрещено выпускать из переноски до окончания поездки. Максимальный размер переноски — 180 см по сумме трех измерений.
Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения мелких домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учетом требований ветеринарных правил, установленных РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОМ, без предъявления ветеринарных документов представителям перевозчика при посадке в поезд и высадке из него.
Для поездок в страны СНГ и дальнее зарубежье требуются дополнительные документы в соответствии с международными соглашениями и требованиями страны назначения.
За перевозку в поездах дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц взимается плата. Размер платы устанавливается правилами перевозчика.
Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.
В высокоскоростных поездах допускается перевозка только мелких домашних животных в отдельных вагонах на выделенных для этого местах. Причем стоимость перевозки животного сразу включена в стоимость отведенных для этого мест.
За перевозку домашних животных в поездах пригородного сообщения взимается плата — оформляется билет. Размер платы устанавливается правилами перевозчика и не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.
Информация о вагонах поездов дальнего следования, в которых допускается перевозка мелких домашних животных, устанавливается правилами перевозчика. При покупке билетов онлайн обращайте внимание на специальную маркировку — пиктограмму в виде лапки.
Новые правила перевозки животных в поездах РЖД, введенные с 1 января 2025 года, значительно упростили путешествия с домашними питомцами. Основные изменения касаются возможности перевозки мелких животных в купейных вагонах повышенной комфортности без выкупа всего купе, а также усиления мер безопасности для защиты животных.
Планируя поездку с питомцем, обязательно уточняйте актуальные тарифы и требования в кассах РЖД или на официальном сайте, поскольку правила могут дополняться и изменяться. Помните, что комфорт и безопасность вашего четвероногого спутника — это не только ваша ответственность, но и залог приятного путешествия для всех пассажиров поезда.