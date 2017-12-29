Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

В условиях растущих цен на дизельное топливо и усиления экологических требований, российская железнодорожная отрасль активно развивает технологии использования природного газа в качестве альтернативного топлива для локомотивов. Уже сегодня газомоторные поезда доказывают свою эффективность, а планы по дальнейшему внедрению таких составов становятся важной частью стратегии развития РЖД до 2030 года.
Первые эксперименты с локомотивами на газовом топливе начались еще в XIX веке. В 1887 году немецкий инженер Готтлиб Даймлер создал первый опытный образец. В СССР активная работа над газомоторными локомотивами началась в 1980-х годах — в 1987 году были построены первые три магистральных тепловоза с газодизельными двигателями, способными работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе (СПГ).
Новый этап развития газомоторных локомотивов в России пришелся на начало XXI века. В 2013 году был изготовлен первый в мире маневровый СПГ-тепловоз с газопоршневым двигателем, а в 2022 году появился аналогичный тепловоз с двумя поршневыми двигателями. Значимым достижением стал запуск первого в мире газотурбовоза ГТ1-001, работающего на сжиженном природном газе.
Переход на природный газ в качестве топлива для локомотивов имеет существенные экономические преимущества:
Эти факторы особенно важны для российской экономики, учитывая протяженность железнодорожных путей и огромные запасы природного газа в стране.
Природный газ значительно чище дизельного топлива с точки зрения воздействия на окружающую среду:
В рамках "Экологической стратегии ОАО «РЖД»", к 2050 году планируется полностью уйти от углеродного следа и выбросов парниковых газов. Использование природного газа — важный шаг в этом направлении.
Газомоторные локомотивы обладают рядом технических преимуществ:
На сегодняшний день российская промышленность активно развивает направление газомоторных локомотивов. Ведущие производители работают над новыми моделями:
Энергетическая стратегия ОАО "РЖД", действующая с 2008 года, предусматривает замещение до 25% дизельного топлива природным газом к 2030 году. Начиная с 2025 года, компания планирует закупать только экологически безвредные локомотивы на природном газе.
На Свердловской магистрали планируется организовать эксплуатацию 90 газотурбовозов на сжиженном природном газе. В Екатеринбурге завершается строительство комплекса по производству СПГ на ГРС-4, что обеспечит заправку газотурбовоза ГТ1-001 и его работу на участке Свердловск-сортировочный — Верхний Уфалей.
Для обеспечения инфраструктуры газомоторного транспорта требуется разработка:
Продление программы господдержки рынка газомоторного топлива до 2030 года, которое сейчас прорабатывается правительством, также должно способствовать развитию этого направления.
Несмотря на очевидные преимущества, внедрение газомоторных локомотивов сталкивается с определенными сложностями:
Однако, учитывая долгосрочную экономическую выгоду и экологические преимущества, а также обширные запасы природного газа в России, переход на газомоторное топливо представляется не просто желательным, а неизбежным шагом в развитии железнодорожного транспорта страны.
Поезда на природном газе представляют собой перспективное направление развития железнодорожного транспорта в России. Благодаря экономической эффективности, экологической чистоте и техническим преимуществам, они постепенно занимают свое место на российских железных дорогах. Учитывая богатые запасы природного газа в стране и курс на снижение углеродного следа, можно с уверенностью сказать, что будущее российского железнодорожного транспорта тесно связано с использованием этого вида топлива.
При доле потребления газа для железнодорожного транспорта не более 1% от общероссийского, потенциал газомоторных локомотивов в России практически неисчерпаем. Это открывает широкие перспективы для дальнейшего развития технологий и расширения использования природного газа на железнодорожном транспорте.