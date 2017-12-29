Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

В условиях растущих цен на дизельное топливо и усиления экологических требований, российская железнодорожная отрасль активно развивает технологии использования природного газа в качестве альтернативного топлива для локомотивов. Уже сегодня газомоторные поезда доказывают свою эффективность, а планы по дальнейшему внедрению таких составов становятся важной частью стратегии развития РЖД до 2030 года.

История развития газомоторных локомотивов в России

Первые эксперименты с локомотивами на газовом топливе начались еще в XIX веке. В 1887 году немецкий инженер Готтлиб Даймлер создал первый опытный образец. В СССР активная работа над газомоторными локомотивами началась в 1980-х годах — в 1987 году были построены первые три магистральных тепловоза с газодизельными двигателями, способными работать как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе (СПГ).

Новый этап развития газомоторных локомотивов в России пришелся на начало XXI века. В 2013 году был изготовлен первый в мире маневровый СПГ-тепловоз с газопоршневым двигателем, а в 2022 году появился аналогичный тепловоз с двумя поршневыми двигателями. Значимым достижением стал запуск первого в мире газотурбовоза ГТ1-001, работающего на сжиженном природном газе.

Преимущества поездов на природном газе

Экономические выгоды

Переход на природный газ в качестве топлива для локомотивов имеет существенные экономические преимущества:

  • Стоимость природного газа составляет примерно 50% от стоимости дизельного топлива в массовом отношении
  • Экономия на топливно-энергетических ресурсах достигает 40%
  • Снижается стоимость жизненного цикла локомотивов на 8,5% по сравнению с дизельными аналогами
  • Возможность использования отечественного топлива увеличивает энергетическую независимость страны

Эти факторы особенно важны для российской экономики, учитывая протяженность железнодорожных путей и огромные запасы природного газа в стране.

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

Экологические преимущества

Природный газ значительно чище дизельного топлива с точки зрения воздействия на окружающую среду:

  • Снижение выбросов оксидов азота (NOx) на 80-93%
  • Уменьшение задымления на 60-85%
  • Сокращение выбросов парниковых газов на 25%
  • Практически полное отсутствие дымности при использовании локомотивов, работающих только на природном газе

В рамках "Экологической стратегии ОАО «РЖД»", к 2050 году планируется полностью уйти от углеродного следа и выбросов парниковых газов. Использование природного газа — важный шаг в этом направлении.

Технические преимущества

Газомоторные локомотивы обладают рядом технических преимуществ:

  • Высокая мощность при сравнительно небольших размерах и массе (газотурбовоз ГТ1 способен заменить пять тепловозов)
  • Более высокая теплотворность по сравнению с пропан-бутановыми смесями
  • Меньшая степень опасности при эксплуатации
  • Мобильность — возможность переброски локомотивов между различными направлениями, в отличие от электрификации путей

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

Текущие разработки и проекты в России

На сегодняшний день российская промышленность активно развивает направление газомоторных локомотивов. Ведущие производители работают над новыми моделями:

Газотурбовозы и магистральные локомотивы

  • Газотурбовоз ГТ1h-002 мощностью 8500 кВт — не имеет аналогов в мире, способен перевозить поезда весом до 9 тысяч тонн
  • Магистральный газотепловоз 3ТЭ30Г — разрабатывается "Трансмашхолдингом" для нужд Восточного полигона сети РЖД
  • Газотурбовоз ГТ1-001 — первый в мире турбовоз, работающий на сжиженном природном газе, установил мировой рекорд в 2011 году, перевезя 16 000 тонн на 170 железнодорожных вагонах

Маневровые тепловозы

  • ТЭМ19 — маневровый тепловоз с газопоршневым двигателем, работающим без использования дизельного топлива
  • ТЭМ29 — перспективный шестиосный маневровый газопоршнеговый тепловоз, разрабатываемый "Трансмашхолдингом"
  • ТЭМГ1 — газотепловоз производства "Синара — Транспортные Машины", находится в опытно-промышленной эксплуатации на путях "Газпромтранса"

Перспективы развития газомоторного транспорта в России

Энергетическая стратегия ОАО "РЖД", действующая с 2008 года, предусматривает замещение до 25% дизельного топлива природным газом к 2030 году. Начиная с 2025 года, компания планирует закупать только экологически безвредные локомотивы на природном газе.

На Свердловской магистрали планируется организовать эксплуатацию 90 газотурбовозов на сжиженном природном газе. В Екатеринбурге завершается строительство комплекса по производству СПГ на ГРС-4, что обеспечит заправку газотурбовоза ГТ1-001 и его работу на участке Свердловск-сортировочный — Верхний Уфалей.

Для обеспечения инфраструктуры газомоторного транспорта требуется разработка:

  • Нормативно-правовой базы для безопасной эксплуатации
  • Системы удаленной диагностики и технического обслуживания
  • Системы бесперебойной поставки, безопасного хранения и выдачи СПГ

Продление программы господдержки рынка газомоторного топлива до 2030 года, которое сейчас прорабатывается правительством, также должно способствовать развитию этого направления.

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов

Вызовы и решения

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение газомоторных локомотивов сталкивается с определенными сложностями:

  • Меньшая плотность СПГ (около 420 кг/м³) требует больших объемов для хранения топлива на борту локомотива
  • Необходимость создания инфраструктуры для заправки и обслуживания локомотивов на СПГ
  • Потребность в квалифицированных кадрах для обслуживания новой техники
  • Высокая начальная стоимость газомоторных локомотивов по сравнению с дизельными аналогами

Однако, учитывая долгосрочную экономическую выгоду и экологические преимущества, а также обширные запасы природного газа в России, переход на газомоторное топливо представляется не просто желательным, а неизбежным шагом в развитии железнодорожного транспорта страны.

Заключение

Поезда на природном газе представляют собой перспективное направление развития железнодорожного транспорта в России. Благодаря экономической эффективности, экологической чистоте и техническим преимуществам, они постепенно занимают свое место на российских железных дорогах. Учитывая богатые запасы природного газа в стране и курс на снижение углеродного следа, можно с уверенностью сказать, что будущее российского железнодорожного транспорта тесно связано с использованием этого вида топлива.

При доле потребления газа для железнодорожного транспорта не более 1% от общероссийского, потенциал газомоторных локомотивов в России практически неисчерпаем. Это открывает широкие перспективы для дальнейшего развития технологий и расширения использования природного газа на железнодорожном транспорте.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
hotels-info.com
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru