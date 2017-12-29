Роботы-помощники появились на крупнейших вокзалах страны

Российские железнодорожные вокзалы переживают настоящую технологическую революцию. В рамках масштабной программы цифровизации транспортной инфраструктуры на крупнейших железнодорожных узлах страны начали работать роботы-помощники, призванные кардинально изменить опыт путешествий миллионов пассажиров.
Первопроходцами в области внедрения робототехники стали вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Казанский, Ленинградский и Курский вокзалы в столице уже несколько месяцев тестируют новых электронных помощников. В северной столице роботы появились на Московском и Финляндском вокзалах.
Планируется, что к концу 2025 года подобные системы будут установлены на железнодорожных станциях в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и других крупных транспортных узлах. Общая стоимость проекта составляет около 2,5 миллиардов рублей.
Роботы-помощники оснащены современными системами искусственного интеллекта и способны отвечать на широкий спектр вопросов пассажиров. Они предоставляют актуальную информацию о:
Особенно полезной функцией роботов стала навигационная поддержка. Они способны проложить оптимальный маршрут до нужной платформы, кассы или любой другой точки на территории вокзала. Для людей с ограниченными возможностями роботы предлагают специальные маршруты с учетом доступности.
Все роботы-помощники поддерживают несколько языков, включая русский, английский, китайский и немецкий. Это особенно важно для международных маршрутов и обслуживания иностранных туристов, посещающих Россию.
Роботы-помощники представляют собой автономные устройства высотой около 150 сантиметров с сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Они оснащены системами распознавания речи и голосового синтеза, что позволяет вести естественный диалог с пассажирами.
Каждый робот способен работать без подзарядки до 12 часов и может одновременно обслуживать до 200 запросов в час. Встроенные датчики позволяют им свободно перемещаться по вокзалу, избегая столкновений с людьми и препятствиями.
В отличие от традиционных справочных служб, роботы-помощники работают круглосуточно, что особенно важно для ночных поездов и раннего утреннего движения. Пассажиры могут получить необходимую информацию в любое время суток.
Внедрение роботов позволило значительно разгрузить справочные службы и кассы. Многие вопросы теперь решаются автоматически, что сокращает время ожидания для всех пассажиров.
Роботы никогда не устают, не имеют плохого настроения и всегда готовы помочь. Они обеспечивают стабильно высокое качество обслуживания независимо от времени суток или загруженности вокзала.
Первоначально многие пассажиры относились к нововведению с некоторой долей скептицизма. Однако практика показала, что роботы-помощники быстро завоевали популярность, особенно среди молодежи и технически подкованных путешественников.
Пожилые пассажиры поначалу испытывали некоторые затруднения в общении с роботами, но специальные обучающие программы и помощь волонтеров помогли им освоиться с новой технологией.
В ближайшем будущем планируется расширить возможности роботов-помощников. Они получат функции бронирования билетов, заказа такси и гостиничных номеров. Также рассматривается возможность интеграции с системами умного города.
Разработчики работают над улучшением алгоритмов машинного обучения, что позволит роботам лучше понимать контекст разговора и предлагать более персонализированные решения.
Внедрение роботов-помощников уже показало положительные экономические результаты. Снижение нагрузки на персонал позволило перераспределить человеческие ресурсы на более сложные задачи, требующие творческого подхода.
Повышение качества обслуживания способствует росту пассажиропотока и улучшению имиджа российских железных дорог. Это особенно важно в условиях развития внутреннего туризма и восстановления международных связей.
Появление роботов-помощников на российских вокзалах знаменует новую эру в развитии транспортной инфраструктуры страны. Это не просто технологическое новшество, а важный шаг к созданию более комфортной и эффективной системы пассажирских перевозок.
Успешный опыт внедрения роботов на крупнейших вокзалах страны показывает, что российские железные дороги готовы к цифровой трансформации и способны предложить пассажирам современные решения мирового уровня.