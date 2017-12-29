Возвращение легенды: обновленный «Восточный экспресс» снова в пути

После многолетнего перерыва легендарный «Восточный экспресс» (Orient Express) снова готов принимать пассажиров. Этот поезд, воспетый в литературе и кинематографе, символизирующий эпоху романтических железнодорожных путешествий, возвращается с обновленным дизайном, современными технологиями и традиционным французским шармом.
Компания Accor, владеющая брендом Orient Express, объявила о масштабной программе восстановления знаменитого поезда. Проект стартовал в 2023 году и предполагает не только реставрацию исторических вагонов, но и создание совершенно новых составов, которые будут сочетать классическую элегантность с современным комфортом.
Для российских путешественников это событие имеет особое значение. Исторически маршруты Orient Express проходили через территории Российской империи, связывая Париж с Константинополем (современным Стамбулом) через Москву и другие крупные города.
Обновленный «Восточный экспресс» предлагает несколько маршрутов, которые будут интересны российским туристам:
Планируется восстановление азиатской ветки Orient Express, которая будет включать:
Новые вагоны Orient Express создаются с использованием традиционных материалов и технологий. Интерьеры выполнены в стиле ар-деко с использованием редких пород дерева, натуральной кожи и шелковых тканей. Каждый вагон представляет собой произведение искусства с уникальными деталями и авторской мебелью.
Поезд предлагает несколько категорий размещения:
Ресторанный сервис на борту Orient Express традиционно считается эталоном железнодорожной гастрономии. Меню разрабатывается мишленовскими шеф-поварами и включает как классические французские блюда, так и региональные специалитеты стран, через которые проходит маршрут.
Для российских пассажиров предусмотрено специальное меню, учитывающее национальные предпочтения, включая блюда русской кухни в авторской интерпретации французских поваров.
Стоимость путешествия на Orient Express начинается от 3000 евро за человека за двухдневное путешествие и может достигать 40000 евро за недельное турне в президентском вагоне. Для российских граждан доступно бронирование через официальные туристические агентства, имеющие партнерские соглашения с Accor.
При планировании путешествия российским туристам необходимо учитывать визовые требования стран, через которые проходят маршруты. Большинство европейских направлений требуют шенгенской визы, что следует оформлять заранее.
Восстановление Orient Express представляет особый интерес для российских ценителей культуры и истории. Этот поезд неразрывно связан с произведениями Агаты Кристи, фильмами Голливуда и represents собой символ элегантной эпохи путешествий начала XX века.
Для многих российских путешественников поездка на Orient Express станет возможностью прикоснуться к европейской истории и насладиться уникальным опытом медленного, созерцательного путешествия в эпоху скоростных перелетов.
Руководство проекта не исключает возможности расширения маршрутной сети в будущем. Рассматриваются варианты включения восточноевропейских направлений, которые могли бы обеспечить более удобный доступ для российских туристов.
Кроме того, планируется создание тематических маршрутов, посвященных литературным произведениям, историческим событиям и гастрономическим турам, что может представлять дополнительный интерес для российской аудитории, традиционно ценящей культурно-познавательный туризм.
Возвращение легендарного Orient Express знаменует собой не просто восстановление исторического поезда, но и возрождение целой философии путешествий, где важен не только пункт назначения, но и сам процесс поездки, превращающийся в незабываемое приключение.