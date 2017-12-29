Возвращение легенды: обновленный «Восточный экспресс» снова в пути

После многолетнего перерыва легендарный «Восточный экспресс» (Orient Express) снова готов принимать пассажиров. Этот поезд, воспетый в литературе и кинематографе, символизирующий эпоху романтических железнодорожных путешествий, возвращается с обновленным дизайном, современными технологиями и традиционным французским шармом.

История возрождения железнодорожной легенды

Компания Accor, владеющая брендом Orient Express, объявила о масштабной программе восстановления знаменитого поезда. Проект стартовал в 2023 году и предполагает не только реставрацию исторических вагонов, но и создание совершенно новых составов, которые будут сочетать классическую элегантность с современным комфортом.

Для российских путешественников это событие имеет особое значение. Исторически маршруты Orient Express проходили через территории Российской империи, связывая Париж с Константинополем (современным Стамбулом) через Москву и другие крупные города.

Новые маршруты и направления

Обновленный «Восточный экспресс» предлагает несколько маршрутов, которые будут интересны российским туристам:

Европейские направления

Париж — Венеция — классический маршрут через Альпы с остановками в Инсбруке и Вероне

— классический маршрут через Альпы с остановками в Инсбруке и Вероне Лондон — Венеция — путешествие через Кале, Париж и швейцарские Альпы

— путешествие через Кале, Париж и швейцарские Альпы Рим — Стамбул — маршрут, частично повторяющий историческую трассу через Балканы

Азиатские маршруты

Планируется восстановление азиатской ветки Orient Express, которая будет включать:

Маршрут Сингапур — Куала-Лумпур — Бангкок

Японские направления с использованием роскошных поездов по типу Orient Express

Потенциальные маршруты через Центральную Азию с возможными остановками в регионах, близких к российской границе

Роскошь и комфорт на рельсах

Дизайн и интерьеры

Новые вагоны Orient Express создаются с использованием традиционных материалов и технологий. Интерьеры выполнены в стиле ар-деко с использованием редких пород дерева, натуральной кожи и шелковых тканей. Каждый вагон представляет собой произведение искусства с уникальными деталями и авторской мебелью.

Размещение пассажиров

Поезд предлагает несколько категорий размещения:

Исторические каюты — восстановленные оригинальные купе с аутентичной мебелью

— восстановленные оригинальные купе с аутентичной мебелью Гранд-сюиты — просторные номера с отдельными гостиными и спальнями

— просторные номера с отдельными гостиными и спальнями Президентские вагоны — эксклюзивные апартаменты с личным дворецким

Гастрономические изыски в пути

Ресторанный сервис на борту Orient Express традиционно считается эталоном железнодорожной гастрономии. Меню разрабатывается мишленовскими шеф-поварами и включает как классические французские блюда, так и региональные специалитеты стран, через которые проходит маршрут.

Для российских пассажиров предусмотрено специальное меню, учитывающее национальные предпочтения, включая блюда русской кухни в авторской интерпретации французских поваров.

Возможности для российских туристов

Бронирование и стоимость

Стоимость путешествия на Orient Express начинается от 3000 евро за человека за двухдневное путешествие и может достигать 40000 евро за недельное турне в президентском вагоне. Для российских граждан доступно бронирование через официальные туристические агентства, имеющие партнерские соглашения с Accor.

Визовые требования

При планировании путешествия российским туристам необходимо учитывать визовые требования стран, через которые проходят маршруты. Большинство европейских направлений требуют шенгенской визы, что следует оформлять заранее.

Культурное значение и туристическая привлекательность

Восстановление Orient Express представляет особый интерес для российских ценителей культуры и истории. Этот поезд неразрывно связан с произведениями Агаты Кристи, фильмами Голливуда и represents собой символ элегантной эпохи путешествий начала XX века.

Для многих российских путешественников поездка на Orient Express станет возможностью прикоснуться к европейской истории и насладиться уникальным опытом медленного, созерцательного путешествия в эпоху скоростных перелетов.

Перспективы развития

Руководство проекта не исключает возможности расширения маршрутной сети в будущем. Рассматриваются варианты включения восточноевропейских направлений, которые могли бы обеспечить более удобный доступ для российских туристов.

Кроме того, планируется создание тематических маршрутов, посвященных литературным произведениям, историческим событиям и гастрономическим турам, что может представлять дополнительный интерес для российской аудитории, традиционно ценящей культурно-познавательный туризм.

Возвращение легендарного Orient Express знаменует собой не просто восстановление исторического поезда, но и возрождение целой философии путешествий, где важен не только пункт назначения, но и сам процесс поездки, превращающийся в незабываемое приключение.