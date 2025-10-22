|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
ROSTOV
Transferzeit von 1h 12min
Gesamtreisezeit von 15h 34min

Umladestation
ROSSOSH
Transferzeit von 1h 15min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 19min

Umladestation
LISKI
Transferzeit von 1h 32min
Gesamtreisezeit von 1Tage 6h 31min

Umladestation
VORONEZ
Transferzeit von 1h 35min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 59min

Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 2h 1min
Gesamtreisezeit von 1Tage 23h 23min

Umladestation
RYAZAN
Transferzeit von 2h 11min
Gesamtreisezeit von 1Tage 18h 20min

Umladestation
GRYAZI
Transferzeit von 3h 40min
Gesamtreisezeit von 1Tage 12h 18min

Umladestation
SHAHTNAYA
Transferzeit von 1h 14min
Gesamtreisezeit von 23h 8min

Umladestation
KAMENSKAYA
Transferzeit von 3h 59min
Gesamtreisezeit von 1Tage 24min

Umladestation
MICHURINSK
Transferzeit von 2h 14min
Gesamtreisezeit von 1Tage 13h 47min

Umladestation
MINERALNIYE VODI
Transferzeit von 1h 46min
Gesamtreisezeit von 19h 33min

Umladestation
NEVINNOMYSSK
Transferzeit von 1h 57min
Gesamtreisezeit von 16h 57min

Umladestation
LIHAI
Transferzeit von 5h 17min
Gesamtreisezeit von 23h 7min

Umladestation
KAVKAZSKAYA
Transferzeit von 3h 13min
Gesamtreisezeit von 14h 13min

Umladestation
NOVOCHERKASSK
Transferzeit von 1h 24min
Gesamtreisezeit von 21h 37min
