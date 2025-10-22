|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 43min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTAWählen
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 33min
|Wählen
|
Umladestation
PROKOPEVSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 57min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 7h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 16min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 13h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 14min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 16h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 12h 17min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 37min
|Wählen