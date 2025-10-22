|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
TAYSHET
Transferzeit von 2h 43min
Gesamtreisezeit von 14h 21min
|
Umladestation
KRASNOYARSK
Transferzeit von 1h 27min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 56min
|
Umladestation
UYAR
Transferzeit von 3h 50min
Gesamtreisezeit von 1Tage 10min
|
Umladestation
ZAOZERNAYA
Transferzeit von 5h 3min
Gesamtreisezeit von 22h 57min
|
Umladestation
INGASHSKAYA
Transferzeit von 2h 18min
Gesamtreisezeit von 17h 57min
|
Umladestation
ILANSKAYA
Transferzeit von 1h 17min
Gesamtreisezeit von 19h
|
Umladestation
RESHOTIE
Transferzeit von 3h 38min
Gesamtreisezeit von 16h 32min
|
Umladestation
KANSK-ENISEYSKIY
Transferzeit von 7h 24min
Gesamtreisezeit von 20h 35min
|
Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 2h 2min
Gesamtreisezeit von 1Tage 20h 4min
|
Umladestation
BOGOTOL
Transferzeit von 6h 8min
Gesamtreisezeit von 1Tage 16h
|
Umladestation
NIZHNEUDINSK
Transferzeit von 3h 29min
Gesamtreisezeit von 21h 57min
|
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 2h 23min
Gesamtreisezeit von 2Tage 1h 18min
|
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 1h 18min
Gesamtreisezeit von 2Tage 2h 24min
|
Umladestation
TYAZHIN
Transferzeit von 3h 56min
Gesamtreisezeit von 1Tage 18h 11min
|