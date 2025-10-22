|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h
|
Gesamtreisezeitvon 7h 15min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 54min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 11h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 16min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 32min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 10h 24min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 41min
|Wählen
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 29min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTAWählen
|
Transferzeitvon 4h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 47min
|Wählen
|
Umladestation
PROKOPEVSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 21min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOKUZNETSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 18h 52min
|Wählen
|
Umladestation
ABAKANWählen
|
Transferzeitvon 11h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 39min
|Wählen
|
Umladestation
MOSHKOVOWählen
|
Transferzeitvon 2h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 39min
|Wählen