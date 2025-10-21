Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
Zeitersparnis
Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
Selbständig Sitzauswahl
Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
Sichere Zahlung
Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Diese Site ist nicht die offizielle Site der Russischen Eisenbahnen. Die offizielle Website der Russischen Eisenbahnen finden Sie unter den folgenden Adressen: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Sie befinden sich auf der Website eines Unteragenten, der im Auftrag von Eisenbahnverkehrsunternehmen elektronische Reise- und Transportdokumente und -dienstleistungen auf der Grundlage des Vertrags Nr. FPK-22-316 vom 27.12.2022 zwischen RZD-Digital Passenger Solutions LLC und JSC FPK sowie des Vertrags Nr. IM-314 über die Bereitstellung von Dienstleistungen unter Verwendung des Websystems vom 29.12.2017 zwischen RZD-Digital Passenger Solutions LLC und UFS LLC ausstellt.
Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.